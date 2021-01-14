Волгодонск, Ростовская область, , 17:05 — REGNUM В Волгодонске Ростовской области потушили пожар в мебельном цехе. В результате происшествия никто не пострадал, уточнили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 14 января.

Сообщение о возгорании на Цимлянском шоссе поступило примерно в 14:00 мск. Из здания были эвакуированы 60 человек. Площадь пожара составила 30 кв. метров. Справиться с огнём удалось менее чем за час.

К ликвидации привлекли более 20 человек и пять единиц техники.