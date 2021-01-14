Никольск, , 15:42 — REGNUM Жительница города Никольска Пензенской области перечислила неизвестным лицам порядка 350 тыс. рублей, пытаясь наладить личную жизнь. Прокуратура Никольского района признала законным возбуждение уголовного дела о хищении крупной суммы денежных средств по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере», сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Доследственная проверка установила, что в сентябре 2020 года 58-летняя женщина в одном из интернет-приложений для знакомств получила сообщение от мужчины, который представился жителем США и предложил познакомиться. В личной переписке он написал, что направил возлюбленной в качестве подарка на новый год посылку с деньгами, прислав в подтверждение фотографию сейфа с долларами США. В декабре женщина получила сообщение от курьера, что для получения посылки требуется перевести на банковский счет 80 тыс. рублей. После перевода указанной суммы женщина вновь получила сообщение, в котором ее уверял якобы представитель таможенной службы, что за доставку посылки, содержащую иностранную валюту, требуется перевести еще 270 тыс. рублей.

После перевода в общей сумме 350 тыс. рублей женщина снова получила сообщение о необходимости перевести уже 1,2 млн рублей. Только после этого потерпевшая осознала, что стала жертвой мошенников.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области житель Кузнецка пострадал от мошенников, которым перевел свыше 400 тыс. рублей. Пензенец обнаружил на интернет-сайте объявление об оказании интимных услуг, после чего договорился о встрече с девушкой. Позже, осознав, что стал жертвой аферистов, обратился в полицию.

Читайте также: Пензенец лишился более 400 тыс. рублей, так и не дождавшись интим-услуг