Кузнецк, Пензенская область, , 15:32 — REGNUM В Пензенской области житель Кузнецка пострадал от мошенников, которым перевел свыше 400 тыс. рублей. Пензенец обнаружил на интернет-сайте объявление об оказании интимных услуг, после чего договорился о встрече с девушкой. Позже, осознав, что стал жертвой аферистов, обратился в полицию, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Пострадавший в заявлении указал, что позвонив по указанному номеру, он договорился об интим-услуге. Злоумышленники под различными предлогами предлагали мужчине перевести деньги, которые он в течение четырех часов перечислял через мобильное приложение со своих банковских карт на чужой счет в общей сумме 412 тыс. рублей. Девушку по вызову пензенец так и не дождался. Полицейским мужчина признался, что знал о подобных мошеннических действиях.

По данному факту организована проверка, по результат которой примут соответствующее решение. Сотрудники полиции устанавливают причастных к преступлению лиц.

ИА REGNUM напоминает, в Димитровграде Ульяновской области задержаны двое мужчин, которых подозревают в мошенничестве в сфере оказания интимных услуг. В отношении них возбуждено два уголовных дела, пострадавшими проходят жители двух регионов.

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