Брянск, , 14:08 — REGNUM Lada Kalina и два грузовика с прицепами столкнулись утром 14 января в Выгоничском районе Брянской области. 52-летний водитель легковушки не справился с управлением, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГИБДД региона.

Машины попали в ДТП около 06:50 на 30 км автодороги Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Белоруссия. Водитель Lada Kalina, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «МАЗ» с полуприцепом. Грузовик, в свою очередь, также выкатился с полосы и ударил встречный «КамАЗ» с прицепом.

Водителю «МАЗа» медицинскую помощь оказали на месте, водителя второго грузовика госпитализировали с различными травмами.