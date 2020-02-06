Ижевск, , 16:51 — REGNUM Удмуртия вновь возглавила антирейтинг по уровню преступности среди всех регионов Приволжского федерального округа. Об этом заявил главный прокурор республики Артём Николаев в ходе доклада о деятельности надзорного ведомства по итогам 2019 года.

Так, в 2019 году уровень преступности в регионе увеличился с 167,2 до 179,5 на 10 тыс. населения. Общее число зарегистрированных преступлений выросло на 7% — до 27,06 тыс. единиц.

В частности, на 12,7% или до 9694 фактов выросло число краж, в три раза увеличилось число случаев хищений денежных средств с банковских счетов — с 655 до 1937 преступлений.

Кроме того, Николаев констатировал снижение показателя раскрываемости преступлений — с 57,3% до 54%. По мнению главы надзорного ведомства, в причинах такого положения дел надо разобраться детально.

«Абстрактные объяснения, всему виной неблагоприятные экономические факторы и недостатки профилактической работы, не принимаются», — заключил Николаев, поручив аппарату прокуратуры подготовить перечень эффективных мер для изменения ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии, как и по всей России, в 2019 году значительно выросло число хищений с банковских карт. Традиционным способом мошенничества остается звонок на мобильный телефон от представителя «службы безопасности банка». Далее, пытаясь якобы предотвратить неподтвержденные транзакции — переводы в пользу неизвестных физических лиц, псевдо-сотрудники выясняют данные банковских карт: просят сообщить коды из пришедшего смс-сообщения, назвать данные CVC — кодов. Затем с использованием полученных данных осуществляется перевод средств с карты пострадавшего на карту мошенника.

В июне прошлого года по таким преступлениям расследовалось 65 уголовных дел, в октябре этот показатель составил 250. Общий ущерб, причиненный гражданам от данных преступлений с июня по октябрь составил более 30,5 млн рублей. Также выросла и сумма ущерба с 1,2 млн рублей в июне до 9,4 млн рублей в октябре.