Санкт-Петербург, , 10:47 — REGNUM В Санкт-Петербурге жители одного из многоэтажных домов Фрунзенского района города в ходе конфликта с использованием оружия делили парковочное место. В результате один мужчина оказался в больнице. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Конфликт из-за парковочного места произошел вечером 12 января во Фрунзенском районе у дома 104/2 по улице Будапештской. На 65-летнего мужчину напали двое неизвестных. Между ними завязалась потасовка, в результате которой один из злоумышленников произвел выстрел из неустановленного пистолета в воздух, угрожая при этом своему оппоненту убийством, после чего нападавшие с места происшествия скрылись.

«Потерпевший в удовлетворительном состоянии был доставлен в медучреждение, о чем позже в полицию поступила телефонограмма», — уточнили в ведомстве.

Нападавших удалось задержать вечером того же дня у дома 48 по улице Малая Балканская. Ими оказались 23-й и 47-й летние мужчины, проживающие в том же доме, у которого и возник конфликт за парковочное место.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ», — резюмировали в полиции.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.