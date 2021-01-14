Южно-Сахалинск, , 07:29 — REGNUM На Сахалине оторвало от берега льдину с пятью рыбаками и двумя снегохода.

Читайте также: На Байкале с дрейфующей льдины спасли двух рыбаков

ЧП с рыбаками произошло в пяти км к югу от села Трамбаус в Александровск-Сахалинском районе. Как пишет ИА Sakh.com со ссылкой на региональное управление МЧС, помощь спасателей не потребовалась. Люди смогли самостоятельно покинуть опасную льдину. Им на помощь подоспели сотрудники местной администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, бурятские спасатели провели на Байкале операцию по спасению двух рыбаков с дрейфующей льдины. Информация об отрыве льдины с людьми возле посёлка Турка поступила 13 января в 12:05 по местному времени.