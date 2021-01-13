Прибайкальский район, Бурятия, , 12:23 — REGNUM Бурятские спасатели провели на Байкале операцию по спасению двух рыбаков с дрейфующей льдины. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, информация об отрыве льдины с людьми возле посёлка Турка поступила 13 января в 12:05 по местному времени.

На место выехали инспекторы Прибайкальского участка ГИМС и правоохранители. К этому времени, как отмечается, сильный ветер относил льдину в глубину озера.

«При этом рыбаки находились на связи. Инспектор ГИМС постоянно поддерживал с ними разговор, давал указания, как действовать в данной ситуации», — отметили в управлении.

В результате операции двое любителей рыбалки были спасены. По их словам, они знали, что лёд неустойчивый и опасались, что он может отколоться, поблагодарив инспекторов за спасение.