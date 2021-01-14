Благовещенск, , 06:22 — REGNUM В Благовещенске совместное распитие алкогольных напитков для коллег по работе закончилось трагедией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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По версии следствия, в ходе посиделок между 68-летним и 45-летним мужчинами произошёл конфликт. В результате которого пожилой человек зарезал своего коллегу по работе. От полученных ножевых ранений, которые повредили жизненно-важные органы, мужчина скончался на месте.

Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области 40-летний житель Снежногорска зарезал соперника, к которому собиралась уйти жить его сожительница.