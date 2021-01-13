Благовещенск, , 06:12 — REGNUM В Амурской области 40-летний житель Снежногорска зарезал соперника, к которому собиралась уйти жить его сожительница, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Выяснилось, что мужчина, будучи пьяным, узнал, что его сожительница собирается уйти к его другу. Он направился к сопернику и в ходе соры нанёс ему несколько ножевых ранений, от которых мужчина скончался.

Обвиняемый сознался в содеянном. Расследование уголовного дела завершено и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, приехавший на Камчатку из Алтайского края на заработки на рыбной путине мужчина обвиняется в убийстве местного жителя в ходе пьяной ссоры.