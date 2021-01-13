Екатеринбург, , 16:58 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после гибели оператора «Водоканала». Его завели по факту нарушения требований охраны труда, которое повлекло по неосторожности гибель человека, сообщил журналистам глава следственного отдела по Чкаловскому району города Дмитрий Аникин.

Трагедия произошла 7 января. Оператор осуществляла работы на очистных сооружениях, упала в отстойник и утонула.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Кроме того, предстоит установить причины и условия, которые повлекли гибель человека.