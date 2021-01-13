Казань, , 14:15 — REGNUM В столице Татарии несколько домов остались без отопления во время установившихся в регионе 30-ти градусных морозов. Обеспокоенные жители сообщили об этом в соцсетях.

Всего на отключение тепла в ночь на 13 января пожаловались горожане 40 домов. Сотрудники «Татэнерго» в кратчайшие сроки обнаружили причину и смогли восстановить теплоснабжение. В ряде домов, где произошло завоздушивание в стояках, решать вопросы будут управляющие компании, сообщает «Бизнес-онлайн».

Установлено, что авария произошла на участке между домами №172 на улице Краснококшайской и №22 на улице Батыршина. С жильцами была организована связь для контроля температуры в домах во время устранения прорыва теплосетей.

Помимо жилых зданий теплоснабжение было нарушено в трех детских садах и в гимназии-интернате №4. Ремонтные работы завершили к 7:25. Коммунальщики рапортуют, что разморозки зданий не допустили.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Алексеевском районе Татарии организована прокурорская проверка после появившейся информации об обморожении двоих детей. Травмы от переохлаждения получили в ночь на 13 января годовалый мальчик и четырехлетняя девочка. Оба ребенка госпитализированы.

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