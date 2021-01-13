Алексеевский район, Татария, , 13:36 — REGNUM В Алексеевском районе Татарии организована прокурорская проверка после появившейся информации об обморожении двоих детей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Травмы от переохлаждения получили в ночь на 13 января годовалый мальчик и четырехлетняя девочка. Оба ребенка госпитализированы. Установлено, что семья на учете не состояла. Прокуратура выясняет обстоятельства и причины случившегося. Ведомство контролирует ход проверки, в рамках которой решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Надзорные мероприятия проходят также в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее ИА REGNUM сообщало, к медикам Казани за 12 января поступило три вызова по обморожениям. В одном из случаев пострадавшим стал подросток, помощь которому оказали на месте. Еще двоих горожан госпитализировали в стационар.

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