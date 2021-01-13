Ростов-на-Дону, , 13:56 — REGNUM В Ростовской области изменена мера пресечения бывшему главе администрации Новочеркасска Игорю Зюзину. Октябрьский районный суд выпустил экс-чиновника под домашний арест до 11 марта.

ИА REGNUM сообщало, что в июне 2020 года в Октябрьский районный суд были направлены материалы уголовного дела в отношении бывшего сити-менеджера Новочеркасска, которого обвиняют в получении крупной взятки в 2017 году.

Напомним, что на время следствия Зюзин был помещён в следственный изолятор, расположенный на улице Большой Садовой в Ростове-на-Дону.

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