Петропавловск-Камчатский, , 10:20 — REGNUM Суд вынес приговор в отношении 41-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, который на протяжении полугода истязал своего 78-летнего отца, инвалида первой группы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

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Обвинению удалось доказать, что мужчина систематически наносил отцу удары метровой линейкой и ногами. Суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Также за истязания над отцом сын компенсирует моральный вред в сумме 300 тыс. рублей. Приговор в законную силе не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе 19 декабря 2020 года на реке Сура обнаружили тело мужчины, который скончался от массивной кровопотери в результате колото-резаных ран. Личность погибшего установили, им оказался 44-летний житель Пензы. Следственные органы возбудили уголовное дело.