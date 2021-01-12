Пенза, , 14:34 — REGNUM В Пензе 19 декабря 2020 года на реке Сура обнаружили тело мужчины, который скончался от массивной кровопотери в результате колото-резаных ран. Личность погибшего установили, им оказался 44-летний житель Пензы. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

Оперативно-розыскные мероприятия позволили установить личность причастного к преступлению мужчины 1959 года рождения. Предварительно, в конце ноября 2020 года обвиняемый встретился со знакомым и проследовал с ним на берег реки Сура. Там мужчины начали распивать спиртные напитки. Оба приятеля увлекались рыбалкой. Во время разговора зашла речь о ловле рыбы. Потерпевший высказался в адрес обвиняемого, что тот плохой рыбак и не умеет ловить рыбу. Из-за этого произошел конфликт. По словам задержанного, знакомый начал его оскорблять и ударил по лицу. В ответ мужчина достал из кармана нож и нанес несколько ударов в шею приятеля. Мужчина не подавал признаков жизни и обвиняемый скрылся с места происшествия. Орудие преступления подозреваемый выбросил в реку. Злоумышленник задержан и заключен под стражу.

Следствие устанавливает все обстоятельства преступления, назначены несколько судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM ранее сообщало, в ноябре в полицию Пензы поступило сообщение о совершенном убийстве возле подъезда одного из домов по улице Ладожской. При выяснении обстоятельств случившегося оперативно-следственная группа установила, что между пострадавшими и неизвестными мужчинами произошел конфликт, который закончился дракой.

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