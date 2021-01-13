Ростов-на-Дону, , 10:05 — REGNUM Стали известны подробности аварии, случившейся ранним утром 13 января на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной поисково-спасательной службе.

На месте ДТП Пресс-служба ГКУ РО «РО ПСС»

ДТП произошло на 975 километре федеральной автодороги примерно в 6:30 мск. По предварительным данным, автобус, следовавший из Москвы в Луганск, опрокинулся в кювет. Спасатели подтвердили информацию о пострадавших.

«На место происшествия выехали спасатели специализированного поисково-спасательного отряда. В помощь пассажирам организован автобус ПАЗ. На месте работает эвакуатор «Чайка-Сервис», — уточнили в поисково-спасательной службе.

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