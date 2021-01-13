Красноярск, , 09:45 — REGNUM В Красноярске три девушки и ребёнок чуть не разбились в сорвавшемся лифте в новостройке.

Инцидент, произошедший 12 января в доме на улице Петра Подзолкова, попал на камеру видеонаблюдения. Женщина с ребёнком, а затем ещё две девушки зашли в лифт. Во время движения лифт начало трясти и подбрасывать, испуганные пассажиры начали нажимать кнопки остановки и связи с диспетчером.

В итоге кабина лифта всё же остановилась. Как передают «Вести.Ru», местные жители предположили, что сработали уловители.

Жильцы просят провести проверку остальных лифтов в микрорайоне.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске в декабре 2020 года проводилась проверка после гибели мужчины в шахте лифта.

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