Новосибирск, , 07:34 — REGNUM Новосибирские следователи проводят проверку после гибели мужчины в шахте лифта. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Уголовно-процессуальная проверка назначена по ч. 2 ст. 143 УК РФ — «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть».

«Установлено, что 10 декабря 2020 года 46-летний рабочий, находясь на строящемся объекте по улице Тюленина, выполнял работу в качестве каменщика, а именно возводил стену с внешней стороны шахты лифта, в ходе работы подошёл к ней, отодвинул ограждение и, оступившись, упал в шахту лифта с высоты около четырёх метров. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.