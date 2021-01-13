Петропавловск-Камчатский, , 06:00 — REGNUM Приехавший на Камчатку из Алтайского края на заработки на рыбной путине мужчина обвиняется в убийстве местного жителя в ходе пьяной ссоры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Следствие установило, что в сентябре 2020 года между мужчина возникла ссора из-за украденных у одного из приятелей денег. Обвиняемый нанёс множественные удары кулаком по голове и телу жителя Камчатки. Затем ударил его табуреткой по голове. Пострадавший был госпитализирован в нейрохирургическое отделение ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского» с закрытой черепно-мозговой травмой, где скончался.

Сообщается, что обвиняемый уже привлекался к ответственности за совершение преступлений против жизни и здоровья, а также против собственности. Расследование уголовного дела завершено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе 19 декабря 2020 года на реке Сура обнаружили тело мужчины, который скончался от массивной кровопотери в результате колото-резаных ран. Личность погибшего установили, им оказался 44-летний житель Пензы. Следственные органы возбудили уголовное дело.