Нижний Новгород, , 19:52 — REGNUM Сотрудники полиции Нижегородской области арестовали руководителей двух офисов фирмы «Sonno Bella», продававших жителям региона постельное белье, которое якобы «имеет целительные свойства». Об этом сообщили в региональном управлении МВД сегодня, 12 января.

По имеющейся у правоохранительных органов информации, мошенникам удалось обмануть не менее 31 нижегородца, продав им «лечебные» одеяла и подушки на общую сумму свыше 600 тысяч рублей.

По всем выявленным противозаконным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.