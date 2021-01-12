Санкт-Петербург, , 16:54 — REGNUM Прокуратура Санкт-Петербурга не планирует обжаловать в вышестоящей инстанции приговор суда историку Олегу Соколову, признанному виновным в убийстве 24-летней аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 января в пресс-службе надзорного ведомства.

Фемида Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, ранее стало известно, что адвокат Соколова подал апелляционную жалобу на вынесенный приговор. Защита посчитала назначенные судом 12,5 лет колонии строгого режима для своего подзащитного слишком суровым наказанием. В суде адвокаты просили определить ему не более восьми лет лишения свободы, а сейчас постараются добиться снижения назначенного срока.

«С решением суда мы согласны, оспаривать не будем», — уточнили в свою очередь в прокуратуре.

Напомним, на суде гособвинение требовало для Соколова 15 лет колонии строгого режима за два преступления — убийство и незаконный оборот оружия. Однако суд в своем решении учёл смягчающие обстоятельства и ограничился меньшим сроком.

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