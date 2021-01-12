Скопье, , 16:41 — REGNUM Прокуратура города Скопье 11 января подала иск к 63-летнему жителю македонской столицы и его 31-летнему сообщнику, которые с помощью игрушечного пистолета ограбили банк.

Обвиняемые в ноябре 2020 года остановились перед офисом финансовой организации, младший остался сторожить перед входом, а старший вошел в помещение, пригрозил двумя сотрудникам офиса пластиковым пистолетом и забрал из сейфа сумму, эквивалентную 5000 евро.

«Обвиняемые потом побежали в сторону Каменного моста в центре Скопье, но сотрудники органов правопорядка их догнали, задержали и отняли у них деньги», — цитирует агентство Бета обвинительный иск прокуратуры Скопье.

Прокурор уголовного суда в Скопье также потребовал, чтобы обвиняемые остались под арестом, так как «существует опасность, что они могут попытаться убежать, повлиять на свидетелей или повторить уголовное дело».