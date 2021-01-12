Найроби, , 15:40 — REGNUM Рои молодой саранчи достигли южной Эфиопии и северной Кении и продолжают распространяться в регионе Африканского Рога. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на заявление представителей Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

В соответствии с заявлением, незрелые рои мигрируют из предыдущих мест размножения в восточной Эфиопии и центральной Сомали и распространяются на юг Эфиопии и в северные и прибрежные округа Кении.

«До сих пор рои присутствуют в четырех (кенийских) округах (Ваджир, Гарисса, Марсабит и совсем недавно вторглись в Исиоло). Размножение продолжается, и рои саранчи уже присутствуют на юго-востоке близ Таита-Таветы и вдоль побережья,» — заявили в ФАО.

Несколько роев могут распространиться дальше Кении и достичь Танзании, Южного Судана и Уганды в этом месяце, предупреждает представители ФАО.

Нашествие саранчи представляет большую угрозу продовольственной безопасности региона. В прошлом году в регионе были замечены миллиарды насекомых, уничтожающих сельскохозяйственные культуры по всему региону.

Агентство ООН настоятельно призвало пострадавшие страны предпринять необходимые усилия для обследования, контроля, сокращения миграции и размножения насекомых.

По данным представителей ФАО, существует умеренный риск того, что рои «могут достичь центральной Кении и, возможно, юго-запада, а также северо-восточной Танзании, восточной Уганды и юго-восточного Южного Судана в январе».

Отмечается, что уже есть сообщения о том, что 8 января некоторые незрелые стаи достигли района Мванга на северо-востоке Танзании.

«Как только рои прибудут в благоприятные районы, они созреют и отложат яйца, которые вылупятся и вызовут формирование новых роев саранчи в феврале и марте», — заявили в ФАО.