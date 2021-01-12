Новочеркасск, Ростовская область, , 14:00 — REGNUM В Новочеркасске (Ростовская область) снят карантин по бешенству животных, установленный в ноябре 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ветеринарии.

Ограничительные меры были введены на территории микрорайона Молодёжный. Бешенство было обнаружено у бездомного кота, который набросился на местную жительницу. Причиной его заболевания бешенством мог послужить контакт с диким животным.

В экстренном порядке от опасного вируса были привиты более 90 собак и кошек.

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