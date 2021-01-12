Джакарта, , 13:03 — REGNUM Обнаружен бортовой самописец самолета Sriwijaya Air SJ 182, разбившегося в Яванском море, сообщает CNN Indonesia.

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Бортовой самописец доставили в морской порт Танджунг Приок в 16:30 по местному времени.

Известно, что лайнер потерпел крушение 9 января 2021 года. Самолет отклонился от изначальной траектории перед тем, как резко потерять высоту.

Есть надежда, что с обнаружением «чёрного ящика» Sriwijaya Air, причина авиакатастрофы в Индонезии скоро будет раскрыта.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель народного консультативного конгресса Индонезиипринял соболезнования от председателя парламента Турции в связи с авиакатастрофой.

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