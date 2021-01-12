Таганрог, Ростовская область, , 09:18 — REGNUM В Ростовской области началась доследственная проверка после пожара в двухэтажном жилом доме в Таганроге. В результате происшествия погиб 64-летний мужчина. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Пожар вспыхнул 11 января 2021 года в одной из квартир многоквартирного дома. Погибший был обнаружен во время работы спасателей.

Прибывшие на место происшествия следователи назначили проведение необходимых судебных экспертиз. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИА REGNUM сообщало, что площадь пожара превысила 500 кв. метров. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности. Было эвакуировано 30 жильцов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области потушили крупный пожар в многоквартирном доме