Южно-Сахалинск, , 04:50 — REGNUM На Сахалине полицейские выявили факт злоупотребления должностными полномочиями госинспектором рыбоохраны. Он попался на том, что оказывал содействие браконьерам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по области.

Читайте также: Браконьеры убили пять кабанов в Воронежской области

Выяснилось, что госинспектор сообщал браконьерам информацию о планируемых рейдах, а также подробно рассказывал о местах подхода рыбы лососевых пород. В результате хорошо проинформированные рыбаки незаконно добыли в Анивском районе горбушу и заготовили красную икру. Сумма причиненного государства ущерба превысила 1,7 млн рублей.

В отношении госинспектора возбуждено уголовное дело. Также под уголовное преследование попали и три браконьера.

Как сообщало ИА REGNUM, троих браконьеров, подозреваемых в незаконном отстреле пяти кабанов, задержали сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области совместно с инспекторами специализированного взвода ОБДПС ГИБДД.