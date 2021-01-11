Воронеж, , 12:20 — REGNUM Троих браконьеров, подозреваемых в незаконном отстреле пяти кабанов, задержали сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области совместно с инспекторами специализированного взвода ОБДПС ГИБДД, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Трое мужчин в возрасте от 28 до 55 лет, жители Каменского и Лискинского района Воронежской области и Московской области были задержаны на территории Подгоренского района по подозрению в браконьерстве. В ходе дознания полицейские выяснили, что подозреваемые в ночное время в охотничьих угодьях Подгоренского района вблизи села Белогорье произвели незаконный отстрел пяти особей дикого кабана. Убитых животных браконьеры попытались перевезти на автомобиле УАЗ.

При осмотре автомобиля в багажном отделении полицейские обнаружили и изъяли туши четырех кабанов, карабин «Вепрь», гладкоствольное ружье «Иж-27» (оружие зарегистрировано в установленном законом порядке) и боеприпасы к ним. Еще одна туша дикого животного была обнаружена в посадках, злоумышленники спрятали ее и планировали вернуться за ней позже.

Туши отстреленных диких животных направлены в ветеринарное подразделение Подгоренского района для проведения исследования и получения заключения. Причиненный ущерб, по предварительным данным, оценивается в 150 тыс. рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота». С фигурантов взяты подписки о невыезде.