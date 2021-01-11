Ижевск, , 18:01 — REGNUM Прокуратурой Первомайского района Ижевска организована проверка по факту демонстрации нацистской символики в здании Государственного цирка Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Уточняется, что в ходе мониторинга сети интернет в одной из социальных сетей обнаружена информация о демонстрации нацистских символов на попонах животных, которые принимали участие в представлении 8 января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, штраф был назначен жителю Сочи, который вывесил в День Победы 9 мая из окна своей квартиры флаг с изображением символики нацистской Германии времен Великой Отечественной войны. В отношении 31-летнего мужчины было возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ («Публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»). В суде обвиняемый свою вину признал. Он сообщил, что не является приверженцем националистических взглядов.

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