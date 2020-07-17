Сочи, Краснодарский край, , 16:47 — REGNUM Штраф заплатит житель Сочи, вывесивший в День Победы 9 мая из окна своей квартиры флаг с изображением символики нацистской Германии времен Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 июля в пресс-службе прокуратуры. Изображение свастики запрещено публично демонстрировать в соответствии с требованием законодательства РФ.

«Нацистская символика жителем города демонстрировалась в период с 8 по 10 мая 2020 года, в памятные для России даты, посвященные Великой Победе над фашистской Германией. Указанное деяние оскорбляет многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

В отношении 31-летнего мужчины было возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ («Публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»). В суде обвиняемый свою вину признал. Он сообщил, что не является приверженцем националистических взглядов. Что стало причиной выходки, в прокуратуре не уточнили.

Суд учёл раскаяние нарушителя, а также состояние его здоровья и назначил ему штраф. Нарушитель его оплатил.