Владивосток, , 09:50 — REGNUM Из-за прорыва на теплотрассе примерно 70 жилых домов и несколько административных зданий во Владивостоке остались без горячего водоснабжения. Об этом 11 января сообщает МУПВ «Владивостокское предприятие электрических и тепловых сетей» (ВПЭС) на своей странице в соцсети Instagram.

«ВПЭС восстанавливает повреждение на теплотрассе в районе бухты Тихой», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на данном объекте восстановлением прорыва теплотрассы занимается две мобильные бригады и 4 единицы спецтехники.

Кроме того, уточняется, что по указанной причине временно ограничены от горячего водоснабжения и отопления около 70 домов на улицах 3-я Строительная, Борисенко, Сахалинская, Космонавтов, Монтажная, Беляева и отключены четыре административных здания на улице Борисенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что прокуратура Южно-Сахалинска проверяет соблюдение температурного режима в квартирах многоквартирных домов ЖК «Аралия», от жильцов которых поступили жалобы на холод.