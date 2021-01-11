Южно-Сахалинск, , 02:07 — REGNUM Прокуратура Южно-Сахалинска проверяет соблюдение температурного режима в квартирах многоквартирных домов ЖК «Аралия», от жильцов которых поступили жалобы на холод, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

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«По результатам проверки, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.

Жильцы новостроек обратились в региональные СМИ и сообщили, что в течение новогодних праздников они замерзали в своих квартирах. Управляющая компания объясняла недотоп различными неполадками. Температура в квартирах опустилась до +17 градусов, пишет ИА Sakh.com.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники прокуратуры после жалоб жителей столицы Тувы Кызыла и сообщений СМИ проверили температуру в системах отопления восьми многоквартирных домов. Нарушения были выявлены по трём домам.