Владивосток, , 05:16 — REGNUM Правоохранители проверяли приземливший в Южно-Сахалинске самолёт на наличие взрывного устройства. Рейс прибыл в столицу островного региона из Владивостока.

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В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что в самолёте заложена бомба. После приземления борт был оцеплен и проверен кинологами и взрывотехниками. Ничего подозрительного обнаружено не было.

Выяснилось, что сообщившая о бомбе женщина во время гадания на картах узнала, что в этом самолёте находится бомба, пишет Ren.tv.

Как сообщало ИА REGNUM, рейс из Южно-Сахалинска в Москву, который должен был улететь 9 января в 11:40 по местному времени, был перенесён по техническим причинам.