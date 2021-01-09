Южно-Сахалинск, , 06:25 — REGNUM Рейс из Южно-Сахалинска в Москву, который должен был улететь 9 января в 11:40 по местному времени, перенесён по техническим причинам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аэропорту столицы Сахалина.

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Самолёт авиакомпании «Россия» не смог улететь по техническим причинам. Рейс планируется выполнить на другом воздушном судне в 23:00 9 января.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту столкновения двух легкомоторных самолётов возле посёлка Гостилицы Ломоносовского района. В авиакатастрофе 8 января погибли три человека.