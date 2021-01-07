Кызыл, , 10:14 — REGNUM Сотрудники прокуратуры после жалоб жителей столицы Тувы Кызыла и сообщений СМИ проверили температуру в системах отопления восьми многоквартирных домов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, нарушения были выявлены по трём домам.

«Температура воздуха жилых помещений не соответствует оптимальным и допустимым нормам, установленным санитарно-гигиеническими требованиями», — отметили в прокуратуре.

В связи с этим директорам трёх управляющих компаний внесены представления об устранении нарушений. Кроме того, руководителей привлекли к административной ответственности за нарушение лицензионных требований.

Добавим, что в настоящее время в республике установилась крайне морозная погода. Как сообщало ИА REGNUM, в первую декаду января температура здесь будет опускаться до 42 градусов ниже ноля.

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