Чикаго, США, , 01:06 — REGNUM Вооруженный мужчина убил трех человек и ранил еще четверых в ходе перестрелки в американском Чикаго (штат Иллинойс), сообщает газета Chicago Tribune.

Сообщается, что серию перестрелок устроил 32-летний суперинтендант чикагской полиции Джейсон Найтингейл. Первые случаи стрельбы произошли в Южном Чикаго, затем произошла перестрелка с полицейскими в Северном Чикаго. В результате стрельбы погибли три человека, еще четверо получили ранения. Сам подозреваемый был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов. Мотивы подозреваемого пока не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря стрельба произошла в городе Рокфорд (штат Иллинойс) в США. В результате стрельбы погибли три человека, еще трое получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: В США в гибели трёх человек при стрельбе в Иллинойсе обвинили военного