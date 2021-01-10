Москва, , 18:37 — REGNUM Взрыв на магистральном газопроводе в Полтавской области Украины вызвал бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 10 января в социальной сети Facebook.

«А почему ещё не объявлено, что Россия виновата? Недоработочка», — пишет Илья Д.

Некоторые пользователи предположили, что данный взрыв мог быть инсценирован искусственно, чтобы оказать воздействие на тех игроков на рынке газа, которые зависимы от состояния данной ветки газопровода.

«Украинцам надоела космическая стоимость газа, и они намекают обирающим их газовым компаниям, что взорвут всё на фиг. Видимо, терпение кончилось», — считает Александр Г.

Другие же пришли к выводу, что данный инцидент является просто банальной аварией. Они уверены, что этот газопровод уже настолько изношен, что представляет опасность для тех, кто ею пользуется.

«Вторая авария за полгода. Какие ещё нужны подтверждения ветхости УкрГТС? Эта труба уже опасна и ненадёжна», — написал Дмитрий Я.

Отдельные комментаторы указали на то, что данные взрывы могут повториться. Они считают, что руководству Украины необходимо обратить внимание на состояние газовой инфраструктуры в стране.

«Весь газопровод уже в очень плохом состоянии на Украине. Такие катастрофы, скорее всего, будут повторяться», — поделилась мнением Любовь В.

Напомним, 9 января на магистральном газопроводе в Полтавской области Украины прогремел взрыв.