Исламабад, , 17:59 — REGNUM В провинции Белуджистан в Пакистане на территории рынка прогремел взрыв. Об этом 10 января сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на источники в полиции.

Теракт произошел в городе Турбат. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали четыре человека.

По версии сотрудников полиции, мишенью злоумышленников был военный блокпост.

Ответственность за теракт пока не взял на себя ни одна организация.

Как передавало ИА REGNUM, 30 декабря 2020 г. в городе Сураб провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана неизвестный бросил боевую гранату на рынке.