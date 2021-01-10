Кукута, Колумбия, , 02:15 — REGNUM Не менее семи человек стали жертвами пожара в жилых домах города Кукута на северо-востоке Колумбии, сообщает пресс-служба городской полиции.

«Надеемся, мы сможем выяснить, что привело к столь трагическому событию. Пять человек были найдены погибшими в одном доме, двое в другом, еще четверо получили ранения в третьем», — заявил глава городской полиции Оскар Морено.

По предварительной версии, причиной возгорания могло стать плачевное состояние электрической проводки в одном из домов. Затем, вероятно, огонь перекинулся и на другие здания. Президент Колумбии Иван Дуке уже принес свои соболезнования родным и близким погибших. Расследование инцидента продолжается.