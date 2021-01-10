Мадрид, , 01:16 — REGNUM До четырёх человек возросло число жертв самой сильной за последние 50 лет снежной бури в Испании. Об этом 9 января сообщил журналистам на пресс-конференции министр транспорта, мобильности и городской повестки дня Хосе Луис Абалос.

Два человека, мужчина и женщина, погибли в Андалусии, их машину унесло потоком воды. Ещё одного мужчину нашли под снегом в в муниципалитете Сарсалехо на территории автономного сообщества Мадрид. Четвёртым погибшим стал бездомный, который умер от переохлаждения в провинции Сарагоса.

Создавшаяся ситуация была названа беспрецедентной, в ряде регионов высота снежного покрова превысила 50 см. Город Мадрид в настоящее время парализован полностью, в ряде районов страны к устранению последствий стихии привлекли военных.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх погибших в результате снежной бури в Испании. Из-за сильного снегопада в стране закрыт аэропорт в Мадриде, прекращено железнодорожное сообщение на ряде участков дорог, полностью перекрыты 133 автотрассы, на 650 наблюдаются серьёзные затруднения движения.

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