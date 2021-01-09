Симферополь, , 13:50 — REGNUM Три человека пострадали в результате в результате утечки и последовавшего хлопка газа в жилом доме в Черноморском районе Республики Крым 9 января. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

По предварительным данным, 9 января в частном доме села Межводное Черноморского района произошел хлопок из-за утечки бытового газа. В результате пострадала семья: супруги 1941 года рождения и их сын 1976 года рождения. Пострадавшие госпитализированы.

По факту хлопка начата доследственная проверка. Предварительной причиной происшествия стала самовольная установка газового котла и нарушения при его эксплуатации.