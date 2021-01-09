Красноярск, , 08:52 — REGNUM Проверку по факту схода снежной лавины в Норильске организовала прокуратура Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 января в пресс-службе ведомства.

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Лавина сошла в районе Талнах 8 января около 23:17 по местному времени.

На место происшествия выехали сотрудники прокуратуры Норильска. Они координируют работу правоохранительных органов.

«По завершению проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

Также прокуратура края поставила на контроль расследование соответствующего уголовного дела.

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Как сообщало ИА REGNUM, до двух возросло число погибших в результате схода снежной лавины на горнолыжной базе в Норильске.

Ранеесообщалось, что под снежными завалами на горнолыжной базе «Гора Отдельная» оказалась семья бизнесмена, состоящая из пяти человек.

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