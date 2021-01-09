Норильск, Красноярский край, , 06:43 — REGNUM Уголовное дело заведено следователями после гибели и травмирования людей в результате схода снежной лавины на горнолыжной базе под Норильском. Об этом 9 января сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Информация о сходе снежной лавины на участке горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в районе Талнах города Норильска поступила в следственные органы 9 января. После установления первоначальных обстоятельств произошедшего следователями было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Отмечается, что при сходе снежной лавины были засыпаны несколько строений с людьми. Несколько человек смогли выбраться самостоятельно. В ходе поисково-спасательных мероприятий из-под завалов извлекли подростка 14-ти лет, он был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Также было найдено тело женщины 38 лет. В настоящее время продолжаются поиски мужчины и малолетнего ребёнка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным Минздрава Красноярского края при сходе лавины погибла женщина и пострадали два человека, один из них от госпитализации отказался.

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