Порт-Вила, , 05:56 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5 у берегов Вануату, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что очаг землетрясения находился в 56 километрах к востоку от города Лакаторо. Глубина его залегания составила 183,67 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января сразу четыре землетрясения магнитудой от 2,8 до 4,4 произошло в акватории Тихого океана у берегов Курильских островов. При этом жители населенных пунктов Курил сейсмособытия не ощутили. Угроза цунами также не объявлялась.

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