Санкт-Петербург, , 13:40 — REGNUM В Санкт-Петербурге ребенок разбил голову о дерево, когда катался на «ватрушке» с горки в Муринском парке. Об этом 8 января сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, 6 января 2021 года в медицинское учреждение поступил 5-летний мальчик с повреждением головы. Травмы ребенок получил после того, как скатился на «ватрушке» с горки в Муринском парке Калининского района Петербурга.

Материалами проверки, которую начали в полиции, заинтересовались следователи из ГСУ. В ходе проверки будут проведены мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, а также принято процессуальное решение.

Отметим, это второй известный случай, который произошел во время гулянью за прошедшие сутки. Ранее ИА REGNUM сообщало, что во Всеволожском районе во время спуска с горки на «ватрушке» трехлетний ребенок получил травмы. Его госпитализировали, по данному факту проводится проверка.

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