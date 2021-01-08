Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM В Ленинградской области на федеральной трассе «Сортавала» неизвестные на автомобиле Mercedes «подрезали» мужчину на автомобиле Ford Focus, избили его, а затем скрылись. У одного из нападавших была замечена нашивка Росгвардии. Об этом 8 января корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Как рассказал полицейским потерпевший, он двигался на своем автомобиле по трассе «Сортавала». В какой-то момент мужчину подрезал автомобиль «Мерседес» чёрного цвета с петербургскими номерами с буквами О… ОО и прижал к отбойнику. После чего пассажиры второй такой же иномарки с номерами О… ТТ избили водителя «Форда», а затем скрылись с места происшествия.

«У одного из водителей была нашивка Росгвардии на куртке», — уточнил собеседник агентства.

Злоумышленники на своих автомобилях скрылись в направлении к городу Сортавала.

Инцидент запечатлел видеорегистратор, установленный в автомобиле потерпевшего. На видеозаписи видно, как водители двух «Мерседесов» неоднократно пытаются остановить автомобиль потерпевшего, а затем пытаются вынудить мужчину на разговор.