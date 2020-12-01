Саратов, , 13:21 — REGNUM В Октябрьском районе Саратова задержана подозреваемая в зверском убийстве 38-летней женщины и ее малолетней дочери, совершенное накануне. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Об этом ИА REGNUM 1 декабря сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Саратовской области.

Оперативно-следственная группа установила личность женщины, причастной к совершению данного особо тяжкого преступления. Ею оказалась 53-летняя жительница Саратова. В настоящее время с ней проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Уголовное дело по-прежнему находится на контроле руководителя регионального следственного управления Анатолия Говорунова. Расследование продолжается.

ИА REGNUM напоминает, вечером 29 ноября на улице Чернышевского в Саратове обнаружили тела 38-летней женщины и четырехлетней девочки с множественными ножевыми ранениями.

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