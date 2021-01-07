Сухум, , 15:30 — REGNUM В Абхазии спасателям удалось справиться со всеми лесными пожарами в Гагрском и Галском районах. Об этом 7 января сообщает инернет-портал «Аиааира».

"Вчера особенно сложная ситуация была в Гагре, возле санатория «Москва», но к вечеру, пожар взяли под контроль, затем пошел дождь, поэтому возгораний там уже нет», — рассказал журналистам пресс-секретарь МЧС Абхазии Роман Лабия.

Ранее в пресс-службе спасателей сообщили, что леса в Гагрском районе начали гореть четыре дня назад. Предположительно, возгорание произошло из-за поджога травы. Тушение затруднял сильный ветер.

Напомним, из-за пожара в Гагрском районе под угрозой оказалась инфраструктура санатория «Москва». Кроме того, произошел камнепад на республиканскую автотрассу Псоу — Ингур. Ранее пожар потушили в Галском районе республики. Там от огня пострадали три жилых дома.