Новосибирск, , 14:11 — REGNUM В Новосибирской области за сутки с 6 по 7 января произошло десять пожаров. Почти все — в жилье. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

«Два наиболее крупных возгорания произошли в столице региона, при которых пожарно-спасательные подразделения спасли 23 человека, в том числе шесть детей», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники МЧС России привали новосибирцев в период длительных праздников и морозов проявлять бдительность и соблюдать элементарные меры пожарной безопасности.